Генштаб обновил карту боевых действий: почти треть из 176 боев пришлась на Покровское направление
Киев • УНН
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 176 боестолкновений, из которых почти треть пришлась на Покровское направление. Враг совершил 51 авиационный удар и 4463 обстрела, задействовав 5531 дрон-камикадзе.
Почти треть из 176 боев за прошедшие сутки на фронте пришлась на Покровское направление, также враг был активнее на Новопавловском, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 30 сентября, показав карту боевых действий, пишет УНН.
Всего за прошедшие сутки зафиксировано 176 боестолкновений
Вчера противник нанес 51 авиационный удар, сбросил 104 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, совершил 4463 обстрела, в том числе 126 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 5531 дрон-камикадзе.
"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одно артиллерийское средство противника", - говорится в сводке.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 20 боестолкновений. Враг нанес шесть авиационных ударов, сбросил девять управляемых бомб, совершил 181 обстрел, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.
На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника вблизи Радьковки, Степной Новоселовки и в сторону Купянска.
На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Карповка, Среднее, Колодези, Грековка, Новомихайловка, Дробышево, Шандриголово, Торское.
На Сиверском направлении наши воины остановили три атаки противника вблизи Серебрянки и в сторону населенного пункта Ямполь.
На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в направлении Миньковки и Константиновки.
На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Иванополья, Щербиновки, Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки Донецкой области.
На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Владимировка, Белицкое, Миролюбовка, Зверово, Родинское, Красный Лиман, Новоекономическое, Лисовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новопавловка, Дачное и в направлении населенных пунктов Покровск, Балаган, Филиал.
На Новопавловском направлении противник в течение минувшего дня совершил 37 атак в районах населенных пунктов Александроград, Вороне, Зеленый Гай, Новохатское, Поддубное, Камышеваха, Сосновка, Январское, Грушевское, Алексеевка, Запорожское, Березовое, Новониколаевка и в сторону Новопавловки и Новогригоровки.
На Гуляйпольском направлении зафиксировано шесть боестолкновений в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области.
На Ореховском направлении произошло три боестолкновения - противник пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Степное, Каменское и в направлении Степногорска.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре вражеские атаки.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
