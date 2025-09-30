Генштаб обновил карту боевых действий: почти треть из 176 боев пришлась на Покровское направление

Почти треть из 176 боев за прошедшие сутки на фронте пришлась на Покровское направление, также враг был активнее на Новопавловском, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 30 сентября, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 176 боестолкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес 51 авиационный удар, сбросил 104 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, совершил 4463 обстрела, в том числе 126 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 5531 дрон-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одно артиллерийское средство противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 20 боестолкновений. Враг нанес шесть авиационных ударов, сбросил девять управляемых бомб, совершил 181 обстрел, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника вблизи Радьковки, Степной Новоселовки и в сторону Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Карповка, Среднее, Колодези, Грековка, Новомихайловка, Дробышево, Шандриголово, Торское.

На Сиверском направлении наши воины остановили три атаки противника вблизи Серебрянки и в сторону населенного пункта Ямполь.

На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в направлении Миньковки и Константиновки.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Иванополья, Щербиновки, Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки Донецкой области.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Владимировка, Белицкое, Миролюбовка, Зверово, Родинское, Красный Лиман, Новоекономическое, Лисовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новопавловка, Дачное и в направлении населенных пунктов Покровск, Балаган, Филиал.

На Новопавловском направлении противник в течение минувшего дня совершил 37 атак в районах населенных пунктов Александроград, Вороне, Зеленый Гай, Новохатское, Поддубное, Камышеваха, Сосновка, Январское, Грушевское, Алексеевка, Запорожское, Березовое, Новониколаевка и в сторону Новопавловки и Новогригоровки.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано шесть боестолкновений в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области.

На Ореховском направлении произошло три боестолкновения - противник пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Степное, Каменское и в направлении Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

