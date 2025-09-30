Генштаб обновил карту боевых действий: почти треть из 176 боев пришлась на Покровское направление

$41.480.01
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
04:06 • 6038 просмотра
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 41930 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 13:55 • 51512 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 50668 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
29 сентября, 11:33 • 53832 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
29 сентября, 10:00 • 30135 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
29 сентября, 07:20 • 25597 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 17609 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 31047 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 41930 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 50668 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться29 сентября, 11:33 • 53832 просмотра
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препаратыPhoto29 сентября, 10:29 • 41303 просмотра
Рейдерство вместо правосудия: история десятилетнего преследования НАБУ бизнесмена Федорычева29 сентября, 10:08 • 32960 просмотра
Самое трудное решение в жизни: известный гонщик Хэмилтон поделился печальной новостью о своем псе РоскоVideo29 сентября, 15:05 • 14467 просмотра
Трамп пригрозил 100% пошлинами на иностранные фильмы29 сентября, 13:59 • 17077 просмотра
Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily MailPhoto29 сентября, 10:42 • 29867 просмотра
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года29 сентября, 07:05 • 38234 просмотра
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известноPhotoVideo29 сентября, 01:17 • 35171 просмотра
Генштаб обновил карту боевых действий: почти треть из 176 боев пришлась на Покровское направление

Киев • УНН

 • 266 просмотра

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 176 боестолкновений, из которых почти треть пришлась на Покровское направление. Враг совершил 51 авиационный удар и 4463 обстрела, задействовав 5531 дрон-камикадзе.

Генштаб обновил карту боевых действий: почти треть из 176 боев пришлась на Покровское направление

Почти треть из 176 боев за прошедшие сутки на фронте пришлась на Покровское направление, также враг был активнее на Новопавловском, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 30 сентября, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 176 боестолкновений

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес 51 авиационный удар, сбросил 104 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, совершил 4463 обстрела, в том числе 126 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 5531 дрон-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одно артиллерийское средство противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 20 боестолкновений. Враг нанес шесть авиационных ударов, сбросил девять управляемых бомб, совершил 181 обстрел, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника вблизи Радьковки, Степной Новоселовки и в сторону Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Карповка, Среднее, Колодези, Грековка, Новомихайловка, Дробышево, Шандриголово, Торское.

На Сиверском направлении наши воины остановили три атаки противника вблизи Серебрянки и в сторону населенного пункта Ямполь.

На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в направлении Миньковки и Константиновки.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Иванополья, Щербиновки, Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки Донецкой области.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Владимировка, Белицкое, Миролюбовка, Зверово, Родинское, Красный Лиман, Новоекономическое, Лисовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новопавловка, Дачное и в направлении населенных пунктов Покровск, Балаган, Филиал.

На Новопавловском направлении противник в течение минувшего дня совершил 37 атак в районах населенных пунктов Александроград, Вороне, Зеленый Гай, Новохатское, Поддубное, Камышеваха, Сосновка, Январское, Грушевское, Алексеевка, Запорожское, Березовое, Новониколаевка и в сторону Новопавловки и Новогригоровки.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано шесть боестолкновений в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области.

На Ореховском направлении произошло три боестолкновения - противник пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Степное, Каменское и в направлении Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Армия рф понесла значительные потери: 970 военных, 27 артсистем и 4 танка уничтожены за сутки - Генштаб30.09.25, 07:36 • 1414 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Донецкая область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина