Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26343 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34733 перегляди
Операція "Мідас": правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 51913 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу
11 листопада, 13:20 • 33666 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50176 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41195 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22934 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24844 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26276 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Генштаб: на фронті відбулося понад 200 бойових зіткнень, третина - на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 1566 перегляди

З початку доби на фронті зафіксовано 206 бойових зіткнень, при цьому кількість боїв на Покровському напрямку сягнула 72. Ворог здійснив 2809 ударів дронами-камікадзе та 3231 обстріл позицій.

Генштаб: на фронті відбулося понад 200 бойових зіткнень, третина - на Покровському напрямку

З початку доби на фронті відбулося 206 бойових зіткнень, кількість боїв на Покровському напрямку сягнула 72. Крім того, як повідомили у Генштабі, ворог здійснив 2809 ударів дронами-камікадзе, передає УНН.

Противник завдав одного ракетного та 22 авіаційних ударів, скинувши 60 керованих авіабомб, здійснив 2809 ударів дронами-камікадзе та 3231 обстріл позицій наших військ і населених пунктів 

- йдеться у зведенні Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 10 атак російських загарбників. Ворог здійснив 142 обстріли, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 16 бойових зіткнень у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Одрадне та у бік Дворічанського, чотири боєзіткнення досі тривають.

На Куп’янському напрямку противник здійснив 17 атак на позиції наших військ у районах Куп’янська, Степової Новоселівки, Борівської Андріївки та у бік Глушківки, Петропавлівки й Новоосинового. Дотепер триває дев’ять бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку російські війська десять разів штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Зарічне, Рідкодуб, Надія, Твердохлібове, Колодязі та у бік населеного пункту Коровин Яр. Одне бойове зіткнення продовжується.

На Слов’янському напрямку українські воїни сьогодні відбили вісім ворожих атак на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки й Дронівки.

На Краматорському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Біла Гора, Щербинівка, Плещіївка, Костянтинівка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки. Сили оборони дотепер відбивають ще дві атаки противника.

На Покровському напрямку ворог здійснив 72 спроби потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та Новомиколаївка. Дотепер тривають три бойові зіткнення.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 94 та поранили 27 окупантів, знешкодили сім одиниць автомобільної техніки та знищили сім безпілотних літальних апаратів, українські воїни уразили артилерійську систему, чотири пункти управління БпЛА та вісім укриттів особового складу загарбників.

На Олександрівському напрямку ворог 23 рази атакував поблизу населених пунктів Соснівка, Степове, Новомиколаївка, Першотравневе, Рибне та у бік Солодкого. Бої продовжуються у двох локаціях.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили три атаки в районі населеного пункту Зелений Гай.

На Оріхівському напрямку загарбницькі війська чотири рази атакували позиції наших оборонців у бік населеного пункту Приморське.

На Придніпровському напрямку від початку доби ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано, резюмували у Генштабі.

Антоніна Туманова

