Генштаб: на фронте произошло более 200 боевых столкновений, треть – на Покровском направлении
С начала суток на фронте зафиксировано 206 боевых столкновений, при этом количество боев на Покровском направлении достигло 72. Враг совершил 2809 ударов дронами-камикадзе и 3231 обстрел позиций.
Противник нанес один ракетный и 22 авиационных удара, сбросив 60 управляемых авиабомб, совершил 2809 ударов дронами-камикадзе и 3231 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 10 атак российских захватчиков. Враг совершил 142 обстрела, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении произошло 16 боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Отрадное и в сторону Двуречанского, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Купянском направлении противник совершил 17 атак на позиции наших войск в районах Купянска, Степной Новоселовки, Боровской Андреевки и в сторону Глушковки, Петропавловки и Новоосинового. До сих пор продолжается девять боевых столкновений.
На Лиманском направлении российские войска десять раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Заречное, Редкодуб, Надежда, Твердохлебово, Колодези и в сторону населенного пункта Коровин Яр. Одно боевое столкновение продолжается.
На Славянском направлении украинские воины сегодня отбили восемь вражеских атак на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Ямполя, Серебрянки, Выемки и Дроновки.
На Краматорском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.
На Константиновском направлении оккупанты сегодня 14 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Белая Гора, Щербиновка, Плещеевка, Константиновка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки. Силы обороны до сих пор отбивают еще две атаки противника.
На Покровском направлении враг совершил 72 попытки потеснить наши подразделения. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Лисовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и Новониколаевка. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.
По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 94 и ранили 27 оккупантов, обезвредили семь единиц автомобильной техники и уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов, украинские воины поразили артиллерийскую систему, четыре пункта управления БпЛА и восемь укрытий личного состава захватчиков.
На Александровском направлении враг 23 раза атаковал вблизи населенных пунктов Сосновка, Степное, Новониколаевка, Первомайское, Рыбное и в сторону Сладкого. Бои продолжаются в двух локациях.
На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили три атаки в районе населенного пункта Зеленый Гай.
На Ореховском направлении захватнические войска четыре раза атаковали позиции наших защитников в сторону населенного пункта Приморское.
На Приднепровском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.
