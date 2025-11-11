Генштаб: на фронте произошло более 200 боевых столкновений, треть – на Покровском направлении

$41.960.02
48.540.04
ukenru
19:55 • 5292 просмотра
Сырский заявил, что враг захватил три населенных пункта на Запорожье
16:14 • 19250 просмотра
Завтра графики отключений будут действовать в большинстве регионов Украины: без света будут от 2 до 4 очередей
15:57 • 29708 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 44072 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 29869 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 45901 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 37379 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 22622 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
11 ноября, 08:48 • 24587 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08 • 26113 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto11 ноября, 13:27 • 40749 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto11 ноября, 14:28 • 25462 просмотра
Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении16:44 • 14847 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры Молочного: Генпрокурор Кравченко принял участие в подготовительном судебном заседании17:24 • 4730 просмотра
Умер одиозный экс-нардеп и лидер партии "5.10" Геннадий Балашов18:13 • 13535 просмотра
публикации
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 44065 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto11 ноября, 13:27 • 40880 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора11 ноября, 13:01 • 45899 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 37377 просмотра
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 92015 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Алексей Чернышов
Тимур Миндич
Александр Сырский
Герман Галущенко
Актуальные места
Украина
Великобритания
Германия
Венесуэла
Дания
Реклама
УНН Lite
Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли ДженнерPhoto20:35 • 1584 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto11 ноября, 14:28 • 25572 просмотра
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14 • 33824 просмотра
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 59579 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 135295 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Сериал
Беспилотный летательный аппарат
ЧатГПТ

Генштаб: на фронте произошло более 200 боевых столкновений, треть – на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 948 просмотра

С начала суток на фронте зафиксировано 206 боевых столкновений, при этом количество боев на Покровском направлении достигло 72. Враг совершил 2809 ударов дронами-камикадзе и 3231 обстрел позиций.

Генштаб: на фронте произошло более 200 боевых столкновений, треть – на Покровском направлении

С начала суток на фронте произошло 206 боевых столкновений, количество боев на Покровском направлении достигло 72. Кроме того, как сообщили в Генштабе, враг совершил 2809 ударов дронами-камикадзе, передает УНН.

Противник нанес один ракетный и 22 авиационных удара, сбросив 60 управляемых авиабомб, совершил 2809 ударов дронами-камикадзе и 3231 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов

- говорится в сводке Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 10 атак российских захватчиков. Враг совершил 142 обстрела, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 16 боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Отрадное и в сторону Двуречанского, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении противник совершил 17 атак на позиции наших войск в районах Купянска, Степной Новоселовки, Боровской Андреевки и в сторону Глушковки, Петропавловки и Новоосинового. До сих пор продолжается девять боевых столкновений.

На Лиманском направлении российские войска десять раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Заречное, Редкодуб, Надежда, Твердохлебово, Колодези и в сторону населенного пункта Коровин Яр. Одно боевое столкновение продолжается.

На Славянском направлении украинские воины сегодня отбили восемь вражеских атак на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Ямполя, Серебрянки, Выемки и Дроновки.

На Краматорском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 14 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Белая Гора, Щербиновка, Плещеевка, Константиновка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки. Силы обороны до сих пор отбивают еще две атаки противника.

На Покровском направлении враг совершил 72 попытки потеснить наши подразделения. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Лисовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и Новониколаевка. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.

По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 94 и ранили 27 оккупантов, обезвредили семь единиц автомобильной техники и уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов, украинские воины поразили артиллерийскую систему, четыре пункта управления БпЛА и восемь укрытий личного состава захватчиков.

Сырский заявил, что враг захватил три населенных пункта на Запорожье11.11.25, 21:55 • 5294 просмотра

На Александровском направлении враг 23 раза атаковал вблизи населенных пунктов Сосновка, Степное, Новониколаевка, Первомайское, Рыбное и в сторону Сладкого. Бои продолжаются в двух локациях.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили три атаки в районе населенного пункта Зеленый Гай.

На Ореховском направлении захватнические войска четыре раза атаковали позиции наших защитников в сторону населенного пункта Приморское.

На Приднепровском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

Потери врага: российская армия недосчиталась более тысячи солдат и сотен БпЛА за сутки11.11.25, 07:15 • 10166 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина