Генштаб: 120 бойових зіткнень на фронті, найгарячіше на Торецькому та Покровському

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
17:29 • 29640 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
16:38 • 45131 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 50234 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 56168 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 68299 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 56989 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 56120 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 120233 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82011 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 226703 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
58%
Популярнi новини

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 88664 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21323 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18198 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 16992 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

17:52 • 18562 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 88685 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 120233 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 226703 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 403659 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 396056 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олександр Сирський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Німеччина

Київ

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

16:54 • 11165 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 17002 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18209 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21339 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 75290 перегляди
Актуальне

The New York Times

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Готовність 2030

FGM-148 Javelin

Генштаб: 120 бойових зіткнень на фронті, найгарячіше на Торецькому та Покровському

Київ • УНН

 • 13267 перегляди

Протягом доби зафіксовано 120 бойових зіткнень. Найбільша активність ворога спостерігається на Торецькому та Покровському напрямках, де тривають запеклі бої.

Генштаб: 120 бойових зіткнень на фронті, найгарячіше на Торецькому та Покровському

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 120 бойових зіткнень. На Торецькому напрямку відбулося 21 боєзіткнення, а на Покровському зафіксовнао 29 разів ворожих атак, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Російські загарбники завдали одного ракетного удару із використанням трьох ракет та 43 авіаційних ударів, застосувавши 54 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 755 дронів-камікадзе та здійснили близько 4200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах 

- йдеться у зведенні.

На Харківському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська та у бік Малої Шапківки. Сили оборони успішно відбили 10 спроб противника просунутися вперед. Авіаудару зазнала Козача Лопань.

На Куп’янському напрямку ворог проводив 5 наступальних дій поблизу Петропавлівки та Загризового. Українські підрозділи зупинили всі атаки ворога.

На Лиманському напрямку російські загарбники 12 разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Ямполівки, Надії та в напрямку Зеленої Долини і Нового.

На Сіверському напрямку противник два рази штурмував позиції наших підрозділів в районі населеного пункту Верхньокамянське.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог атакував в районах Часового Яру, Курдюмівки, Предтечиного та Оріхово-Василівки, п’ять спроб росіян потіснити наших оборонців із займаних позицій успіху не мали, ще триває одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 21 боєзіткнення. Ворог штурмував позиції українських підрозділів районах Озарянівки, Дружби, Торецька. Наразі ще тривають два боєзіткнення.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 29 разів атакував у районах населених пунктів Олександропіль, Зелене Поле, Єлизаветівка, Промінь, Котлине, Преображенка, Котлярівка, Богданівка, Ясенове, Звірове, Удачне, Олексіївка та Андріївка. Наші захисники відбили 25 штурмів, ще 4 боєзіткнення продовжуються до цього часу.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 129 окупантів, з них 78 — безповоротно. Окрім цього, українські воїни знищили шість одиниць автомобільної техніки, чотири міномети, одну багі, мотоцикл та пункт управління БПЛА, також пошкодили два танки, дві одиниці автомобільної техніки та гармату.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 6 атак загарбників в районі Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку противник 2 рази безуспішно намагався просунутися вперед в напрямку Привільного та Вільного Поля. Авіація російських терористів завдала чотири удари по районах Єгорівки, Гуляйполя та Залізничного.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки в районах населених пунктів Щербаки та Степове.

На Придніпровському напрямку ворог тричі безуспішно атакував позиції наших захисників.

На Курщині Сили оборони відбили 21 штурмову дію російських загарбників.

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки18.03.25, 07:25 • 126710 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Збройні сили України
Харків
Brent
$65.78
Bitcoin
$83,279.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,099.10
Ethereum
$1,671.29