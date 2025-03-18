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Генштаб: 120 боевых столкновений на фронте, самое горячее на Торецком и Покровском

Киев • УНН

 • 13266 просмотра

В течение суток зафиксировано 120 боевых столкновений. Наибольшая активность врага наблюдается на Торецком и Покровском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои.

Генштаб: 120 боевых столкновений на фронте, самое горячее на Торецком и Покровском

В общем, с начала этих суток на фронте произошло 120 боевых столкновений. На Торецком направлении произошло 21 боестолкновение, а на Покровском зафиксировано 29 раз вражеских атак, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Российские захватчики нанесли один ракетный удар с использованием трех ракет и 43 авиационных ударов, применив 54 КАБ. Кроме этого, привлекли для поражения 755 дронов-камикадзе и осуществили около 4200 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам 

- говорится в сводке.

На Харьковском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений вблизи Волчанска и в сторону Малой Шапковки. Силы обороны успешно отбили 10 попыток противника продвинуться вперед. Авиаудару подверглась Казачья Лопань.

На Купянском направлении враг проводил 5 наступательных действий вблизи Петропавловки и Загрызового. Украинские подразделения остановили все атаки врага.

На Лиманском направлении российские захватчики 12 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Ямполовки, Надии и в направлении Зеленой Долины и Нового.

На Северском направлении противник два раза штурмовал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Верхнекаменское.

С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в районах Часового Яра, Курдюмовки, Предтечиного и Орехово-Васильевки, пять попыток россиян оттеснить наших защитников с занимаемых позиций успеха не имели, еще продолжается одно боестолкновение.

На Торецком направлении сегодня произошло 21 боестолкновение. Враг штурмовал позиции украинских подразделений в районах Озаряновки, Дружбы, Торецка. Сейчас еще продолжаются два боестолкновения.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 29 раз атаковал в районах населенных пунктов Александрополь, Зеленое Поле, Елизаветовка, Проминь, Котлино, Преображенка, Котляровка, Богдановка, Ясеновое, Зверовое, Удачное, Алексеевка и Андреевка. Наши защитники отбили 25 штурмов, еще 4 боестолкновения продолжаются до этого времени.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 129 оккупантов, из них 78 — безвозвратно. Кроме этого, украинские воины уничтожили шесть единиц автомобильной техники, четыре миномета, одну баги, мотоцикл и пункт управления БПЛА, также повредили два танка, две единицы автомобильной техники и пушку.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 6 атак захватчиков в районе Константинополя.

На Гуляйпольском направлении противник 2 раза безуспешно пытался продвинуться вперед в направлении Привольного и Вольного Поля. Авиация российских террористов нанесла четыре удара по районам Егоровки, Гуляйполя и Железнодорожного.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки в районах населенных пунктов Щербаки и Степовое.

На Приднепровском направлении враг трижды безуспешно атаковал позиции наших защитников.

На Курщине Силы обороны отбили 21 штурмовое действие российских захватчиков.

Потери оккупантов: ликвидировано более 1500 военных и десятки единиц техники18.03.25, 07:25 • 126703 просмотра

Антонина Туманова

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