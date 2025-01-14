Гарріс не запросила Венса на ввічливий візит до резиденції віцепрезидента перед інавгурацією

Джей Ді Венс, який за нової каденції Дональда Трампа стане віцепрезидентом США, не отримав запрошення від Камали Харріс на офіційну зустріч або екскурсію резиденцією віце-президента на Морській обсерваторії перед переїздом туди 20 січня.

Про це повідомляє CBS News, передає УНН.

Деталі

Це буде перший візит Венсів, його дружини Уши та трьох малих дітей до цього будинку в стилі Квін-Ан, який служить домом для віце-президентів США з 1970-х років.

Запити щодо переїзду та відсутність запрошення

У листопаді Уша Венс звернулася через посередників до команди Харріс із запитаннями про деталі того, що потрібно для безпеки дітей у новому будинку.

Їхні діти — Еван, Вівек і Мірабель. Спочатку ці запити були відхилені політичним призначенцем Харріс, але згодом відбулося спілкування між командою Венсів і представниками Військово-морського флоту, які відповідають за резиденцію.

До Різдва чиновники ВМС надали огляд резиденції, обговорили планування будинку, логістичні моменти та практичні питання, пов'язані з переїздом Венсів.

Відсутність традиції запрошення під час пандемії

Люди, наближені до Гарріс, захищають її рішення не запрошувати Венса, зазначаючи, що вона сама не мала можливості відвідати резиденцію до своєї інавгурації у 2021 році через пандемію COVID-19 та події після штурму Капітолія. У той час Дональд Трамп відмовлявся визнавати свою поразку на виборах.

Консультанти тодішнього віцепрезидента Майка Пенса заперечують, що запрошення не було надано, і зазначають, що Пенс тихо надав можливість для візиту Харріс та її чоловіка в останні дні адміністрації Трампа, хоча це було зроблено непублічно через спротив Трампа прийняттю нової адміністрації.

Традиція запрошень та ситуація в 2016 роціНе відбулася жодна офіційна зустріч між Пенсом і Гарріс, підтвердили джерела. У 2016 році, після виборів, Джо Байден та його дружина Джилл приймали Пенсів у резиденції на Морському обсерваторії.

Ми дуже вдячні за гостинність віцепрезидента та другої леді сьогодні сказав тоді Пенс.

Гарріс не переїхала до резиденції на Морській обсерваторії до квітня 2021 року, через три місяці після інавгурації, оскільки будинок потребував ремонту.

Нагадаємо

Раніше Венс висловився щодо можливих територіальних поступок у війні з росією.

Також він говорив, що план Трампа щодо завершення війни рф проти України може передбачати створення "демілітаризованої зони" на окупованих рф територіях. А Україна в цей час повинна буде відмовитися від вступу до НАТО.