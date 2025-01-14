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Харрис не пригласила Вэнса на вежливый визит в резиденцию вице-президента перед инаугурацией

Харрис не пригласила Вэнса на вежливый визит в резиденцию вице-президента перед инаугурацией

Киев  •  УНН

 • 5152 просмотра

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Будущий вице-президент США Джей Ди Вэнс не получил приглашение от Камалы Харрис посетить резиденцию вице-президента перед инаугурацией. Команда Харрис объясняет это отсутствием такой традиции во время пандемии.

Джей Ди Вэнс, который при новой каденции Дональда Трампа станет вице-президентом США, не получил приглашение от Камалы Харрис на официальную встречу или экскурсию по резиденции вице-президента на Морской обсерватории перед переездом туда 20 января.

Об этом сообщает CBS News, передает УНН.

Детали

Это будет первый визит Вэнса, его жены Уши и троих маленьких детей в этот дом в стиле Квин-Ан, который служит домом для вице-президентов США с 1970-х годов.

Запросы о переезде и отсутствие приглашения

В ноябре Уша Вэнс обратилась через посредников к команде Харрис с вопросами о деталях того, что нужно для безопасности детей в новом доме.

Их дети - Эван, Вивек и Мирабель. Сначала эти запросы были отклонены политическим назначенцем Харрис, но впоследствии состоялось общение между командой Вэнсов и представителями Военно-морского флота, которые отвечают за резиденцию.

К Рождеству чиновники ВМС предоставили обзор резиденции, обсудили планировку дома, логистические моменты и практические вопросы, связанные с переездом Венсов.

Отсутствие традиции приглашения во время пандемии

Люди, приближенные к Харрис, защищают ее решение не приглашать Вэнса, отмечая, что она сама не имела возможности посетить резиденцию до своей инаугурации в 2021 году из-за пандемии COVID-19 и событий после штурма Капитолия. В то время Дональд Трамп отказывался признавать свое поражение на выборах.

Консультанты тогдашнего вице-президента Майка Пенса отрицают, что приглашение не было предоставлено, и отмечают, что Пенс тихо предоставил возможность для визита Харрис и ее мужа в последние дни администрации Трампа, хотя это было сделано непублично из-за сопротивления Трампа принятию новой администрации.

Традиция приглашений и ситуация в 2016 годуНе состоялась ни одна официальная встреча между Пенсом и Харрис, подтвердили источники. В 2016 году, после выборов, Джо Байден и его жена Джилл принимали Пенсов в резиденции на Морской обсерватории.

Мы очень благодарны за гостеприимство вице-президента и второй леди сегодня

сказал тогда Пенс.

Харрис не переехала в резиденцию на Морской обсерватории до апреля 2021 года, через три месяца после инаугурации, поскольку дом нуждался в ремонте.

Напомним,

Ранее Вэнс высказался относительно возможных территориальных уступок в войне с россией.

Также он говорил, что план Трампа по завершению войны рф против Украины может предусматривать создание «демилитаризованной зоны» на оккупированных рф территориях. А Украина в это время должна будет отказаться от вступления в НАТО. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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kamala-kharrisКамала Харрис
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