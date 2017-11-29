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Гвардіола: Зінченко буде допомагати "Манчестер Сіті" у майбутніх поєдинках

Гвардіола: Зінченко буде допомагати "Манчестер Сіті" у майбутніх поєдинках

Київ • УНН

 • 15511 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Головний наставник лідера Англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" - Хосеп Гвардіола, прокоментував виступ українця Олександра Зінченка та виразив надію, що футболіст буде допомагати "міщанам" в майбутніх поєдинках, передає УНН з посиланням на Manchester Evening News.

"Я вирішив запросити Зінченка, тому що він чудово навчається та гарно працює на тренуваннях. Він би зіграв проти "Шахтаря" у Лізі чемпіонів, оскільки заслуговує цього, але ми змушені були не заявляти його на турнір через правила УЄФА. Минулого року через аналогічну причину команда залишилася без Яя Туре", - наголосив іспанський фахівець.

Також тренер виразив бажання використовувати українця в майбутніх протистояннях та відзначив, що футболіст збірної України може закрити декілька позицій на полі.

"Після матчу проти "Хаддерсфілда" Зінченко залишився у тренажерному залі та займався індивідуально. Для мене це дуже багато вартує, адже рано чи пізно він дізнається, що ми потребуватимемо його на полі. Основна позиція Зінченка - атакуючий півзахисник, але він може зіграти і вінгера, і крайнього захисника. Це талановитий гравець. Він залишиться у "Манчестер Сіті" на весь сезон, оскільки я відчуваю, що буду використовувати його у майбутніх поєдинках", - підсумував Гвардіола.

Нагадаємо, що тренер "МС" дав позитивну оцінку дебютній офіційній грі Зінченка в футболці англійського клубу.

Українські Національні Новини

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