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Гвардиола: Зинченко будет помогать "Манчестер Сити" в предстоящих поединках

Гвардиола: Зинченко будет помогать "Манчестер Сити" в предстоящих поединках

Киев  •  УНН

 • 15505 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Главный наставник лидера Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" - Хосеп Гвардиола прокомментировал выступление украинца Александра Зинченко и выразил надежду, что футболист будет помогать "горожанам" в предстоящих поединках, передает УНН со ссылкой на Manchester Evening News.

"Я решил пригласить Зинченко, потому что он прекрасно учится и хорошо работает на тренировках. Он бы сыграл против" Шахтера "в Лиге чемпионов, поскольку заслуживает этого, но мы вынуждены были не заявлять его на турнир через правила УЕФА. В прошлом году из-за аналогичной причине команда осталась без Яя Туре", - отметил испанский специалист.

Также тренер выразил желание использовать украинца в ​​будущих противостояниях и отметил, что футболист сборной Украины может закрыть несколько позиций на поле.

"После матча против "Хаддерсфилда" Зинченко остался в тренажерном зале и занимался индивидуально. Для меня это очень много значит, ведь рано или поздно он узнает, что мы будем нуждаться его на поле. Основная позиция Зинченко - атакующий полузащитник, но он может сыграть и вингера и крайнего защитника. Это талантливый игрок. Он останется в "Манчестер Сити" на весь сезон, поскольку я чувствую, что буду использовать его в будущих поединках", - подытожил Гвардиола.

Напомним, что тренер "МС" дал положительную оценку дебютной официальной игре Зинченко в футболке английского клуба.

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