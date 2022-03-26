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ГУР повідомила про самогубство командира танкового полку рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Головне управління розвідки Міністерства оборони України у суботу повідомило про самогубство російського командира танкового полку, пише УНН.

ГУР повідомила про самогубство командира танкового полку рф

Цитата

“За наявної інформації – командир 13 танкового полку 4 танкової дивізії РФ – застрелився”, - повідомили в ГУР.

Деталі

За інформацією розвідників, окупанти намагаються відновити втрати за рахунок техніки знятої з тривалого зберігання, однак часто зіштовхуються з проблемою неможливості відновлення техніки після «розконсервації» зі складів.

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Зокрема, повідомили в ГУР, у 4 танковій дивізії РФ з’ясували, що з 10 «розконсервованих» танків лише один знаходиться в більш-менш працездатному стані. Решта – повністю розукомплектовані. Частина з них не має навіть двигунів.

“На даний час плани з передачі на фронт техніки, знятої зі зберігання фактично зірвано, повідомила розвідка”, - зазначають в управлінні.

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