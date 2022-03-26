ГУР сообщила о самоубийстве командира танкового полка рф
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Главное управление разведки Министерства обороны Украины в субботу сообщило о самоубийстве российского командира танкового полка, пишет УНН.
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“По имеющейся информации - командир 13 танкового полка 4 танковой дивизии РФ - застрелился”, - сообщили в ГУР.
Детали
По информации разведчиков, оккупанты пытаются восстановить потери за счет техники снятой с длительного хранения, однако часто сталкиваются с проблемой невозможности восстановления техники после "расконсервации" со складов.
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В частности, сообщили в ГУР, в 4 танковой дивизии РФ выяснили, что из 10 "расконсервированных" танков лишь один находится в более или менее работоспособном состоянии. Остальные - полностью разукомплектованы. Часть из них не имеет даже двигателей.
“В настоящее время планы по передаче на фронт техники, снятой с хранения фактически сорвано, сообщила разведка”, - отмечают в управлении.