ГУР сообщила о самоубийстве командира танкового полка рф

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“По имеющейся информации - командир 13 танкового полка 4 танковой дивизии РФ - застрелился”, - сообщили в ГУР.

Детали

По информации разведчиков, оккупанты пытаются восстановить потери за счет техники снятой с длительного хранения, однако часто сталкиваются с проблемой невозможности восстановления техники после "расконсервации" со складов.

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В частности, сообщили в ГУР, в 4 танковой дивизии РФ выяснили, что из 10 "расконсервированных" танков лишь один находится в более или менее работоспособном состоянии. Остальные - полностью разукомплектованы. Часть из них не имеет даже двигателей.

“В настоящее время планы по передаче на фронт техники, снятой с хранения фактически сорвано, сообщила разведка”, - отмечают в управлении.