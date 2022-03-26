Окупанти намагаються відновити втрати техніки за рахунок «розконсервованої» – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Російські загарбники намагаються відновити втрати військової техніки за рахунок тієї, яка перебувала на тривалому зберіганні. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України, повідомляє УНН.
Росіяни розгортають ремонтно-відновлювальну базу в Брянській області рф.
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“Окупанти намагаються відновити втрати за рахунок техніки, знятої з тривалого зберігання. Зокрема, на аеродромі в смт Клімове Брянської області (35 км від кордону України) противник розгортає ремонтно-відновлювальну базу (РВБ). Наразі ворожа РВБ намагається "поставити в стрій" значну кількість техніки, яка прибуває зі складів тривалого зберігання. Стан цієї техніки здебільшого вкрай незадовільний, що унеможливлює її повноцінне використання”, - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що одночасно створюються місця для зберігання техніки, виведеної з ладу на полі бою.
Як інформує розвідка, рф часто зіштовхується з проблемою неможливості відновлення техніки після «розконсервації» зі складів, зокрема, через розкрадання.
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“З бойових машин повністю розкрадено оптичні прилади та електроніку з вмістом дорогоцінних металів. Зокрема, у 4 танковій дивізії рф з’ясували, що з 10 «розконсервованих» танків лише один знаходиться в більш-менш працездатному стані. Решта – повністю розукомплектовані. Частина з них не має навіть двигунів. На даний час плани з передачі на фронт техніки, знятої зі зберігання, фактично зірвано”, - повідомляє розвідка.