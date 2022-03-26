Оккупанты пытаются восстановить потери техники за счет "расконсервированной" - разведка

Русские разворачивают ремонтно-восстановительную базу в Брянской области рф.

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“Оккупанты пытаются восстановить потери за счет техники, снятой с длительного хранения. В частности, на аэродроме в пгт Климово Брянской области (35 км от границы Украины) противник разворачивает ремонтно-восстановительную базу (РВБ). Пока вражеская РВБ пытается "поставить в строй" значительное количество техники, которая прибывает со складов длительного хранения. Состояние этой техники в основном крайне неудовлетворительное, что делает невозможным ее полноценное использование”, - говорится в сообщении.

Сообщается, что одновременно создаются места для хранения техники, выведенной из строя на поле боя.

Как информирует разведка, рф часто сталкивается с проблемой невозможности восстановления техники после "расконсервации" со складов, в частности, из-за хищений.

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“С боевых машин полностью разворованы оптические приборы и электроника с содержанием драгоценных металлов. В частности, в 4 танковой дивизии рф выяснили, что из 10 "расконсервированных" танков лишь один находится в более-менее работоспособном состоянии. Остальные - полностью разукомплектованы. Часть из них не имеет даже двигателей. В настоящее время планы по передаче на фронт техники, снятой с хранения, фактически сорваны”, - сообщает разведка.