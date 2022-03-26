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Оккупанты пытаются восстановить потери техники за счет "расконсервированной" - разведка

Киев • УНН

 • 203217 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Русские захватчики пытаются восстановить потери военной техники за счет той, которая находилась на длительном хранении. Об этом информирует Главное управление разведки Министерства обороны Украины, сообщает УНН.

Оккупанты пытаются восстановить потери техники за счет "расконсервированной" - разведка

Русские разворачивают ремонтно-восстановительную базу в Брянской области рф.

Цитата

“Оккупанты пытаются восстановить потери за счет техники, снятой с длительного хранения. В частности, на аэродроме в пгт Климово Брянской области (35 км от границы Украины) противник разворачивает ремонтно-восстановительную базу (РВБ). Пока вражеская РВБ пытается "поставить в строй" значительное количество техники, которая прибывает со складов длительного хранения. Состояние этой техники в основном крайне неудовлетворительное, что делает невозможным ее полноценное использование”, - говорится в сообщении.

Сообщается, что одновременно создаются места для хранения техники, выведенной из строя на поле боя.

Как информирует разведка, рф часто сталкивается с проблемой невозможности восстановления техники после "расконсервации" со складов, в частности, из-за хищений.

Цитата

“С боевых машин полностью разворованы оптические приборы и электроника с содержанием драгоценных металлов. В частности, в 4 танковой дивизии рф выяснили, что из 10 "расконсервированных" танков лишь один находится в более-менее работоспособном состоянии. Остальные - полностью разукомплектованы. Часть из них не имеет даже двигателей. В настоящее время планы по передаче на фронт техники, снятой с хранения, фактически сорваны”, - сообщает разведка.

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