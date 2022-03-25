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Арестович повідомив про низький морально-вольовий стан російських військ

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Українська розвідка спостерігає вкрай низький морально-вольовий стан російських військ. Про це заявив на брифінгу радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович, передає кореспондент УНН.

Арестович повідомив про низький морально-вольовий стан російських військ

Цитата

“Генеральний штаб Міністерства оборони і розвідувальне співтовариство України відмічає вкрай низький морально-вольовий стан російських військ, які на багатьох ділянках перейшли до оборони, а найголовніше – резерви, які погано збираються, багато військовослужбовців просто відмовляються їхати в командировку в Україну”, - сказав Арестович.

“Причин для цього декілька: і величезні втрати, які вони тут несуть, і чутки або точні відомості, які досягли території Росії”, - зауважив він.

Деталі

Так, розповів радник глави ОП, батальонно-тактична група 200-ї окремої мотострілкової бригади, яка брала участь у “спеціальній військовій операції” на території України, понесла значних втрат у живій силі.

За словами Арестовича, з 648 військовослужбовців, які були відправлені до бойових дій, загинуло 645, залишилось лише три – два з них поранено.

Крім того, не зважаючи на залякування особового складу 7-ї десантно-штурмової гірської дивізії з Новоросійська, позбавленням волі до 2х років за відмову брати участь у війні проти України, близько 50% особового складу одного з полків дивізії написали рапорти, в яких відмовляються від участі у бойових діях, розповів радник.

Також з його слів, розвідці відомо про відмову особового складу підрозділу Росгвардії і поліції російської їхати воювати в Україну.

Нагадаємо

Як писав УНН, у російському Краснодарі 12 бійців росгвардії з ОМОНу відмовилися їхати в Україну.

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