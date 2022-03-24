У російському Краснодарі росгвардійці відмовилися виконати наказ і не поїхали в Україну

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"25 лютого капітан поліції Фарід Читав, командир взводу оперативної роти ОМОН "Пластун" росгвардії по Краснодарському краю, і 11 його бійців з роти відмовилися виконати наказ командира загону про перетин кордону рф і подальше прямування на територію України", - написав Чиков.

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За словами юриста, загін ОМОН з Краснодара з 6 лютого знаходився на території тимчасово окупованого Криму, куди був направлений для проведення навчань "Заслін 2022".

Відмову виконати наказ бійці росгвардіі пояснили його незаконністю, повідомив Чиков. Так, ні в одного з них з собою не було ні закордонного паспорта, ні наміру покинути територію росії, тоді як їх прямі службові обов'язки обмежувалися територією російської федерації. Про відрядження на територію України для участі у спеціальній військовій операції, про завдання та умови цієї операції ніхто з позивачів до відома поставлений не був і як наслідок, згоди на неї не давав.

"Саме по собі незаконне перетинання державного кордону утворює склад злочину, передбачений ст.322 КК рф, а нелегальний в'їзд на територію України у складі збройної групи, утворює ряд складів злочинів вже Кримінального кодексу України", - повідомив правозахисник.

За його інформацією, бійців росгвардіі повернули в Краснодар, провели відносно них службову перевірку і звільнили зі служби.

Росгвардійці вважають звільнення незаконним і подали до суду позов про поновлення на роботі.

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