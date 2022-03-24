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В российском Краснодаре росгвардейцы отказались исполнить приказ и не поехали в Украину

Киев • УНН

 • 839854 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Краснодаре 12 бойцов росгвардии из ОМОНа отказались ехать в Украину. Об этом сообщил в своем Telegram-канале юрист и руководитель Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, пишет УНН.

В российском Краснодаре росгвардейцы отказались исполнить приказ и не поехали в Украину

Цитата

“25 февраля капитан полиции Фарид Читав, командир взвода оперативной роты ОМОН "Пластун" росгвардии по Краснодарскому краю, и 11 его бойцов из роты отказались исполнить приказ командира отряда о пересечении границы рф и дальнейшем следовании на территорию Украины”, - написал Чиков.

Детали

По словам юриста, отряд ОМОН из Краснодара с 6 февраля находился на территории временно окупированного Крыма, куда был направлен для проведения учений "Заслон 2022".

Отказ исполнить приказ бойцы росгвардии объяснили его незаконностью, сообщил Чиков. Так, ни у одного из них с собой не было ни заграничного паспорта, ни намерения покинуть территорию россии, тогда как их прямые служебные обязанности ограничивались территорией российской федерации. О командировке на территорию Украины для участия в специальной военной операции, о задачах и условиях этой операции никто из истцов в известность поставлен не был и как следствие, согласия на нее не давал.

“Само по себе незаконное пересечение государственной границы образует состав преступления, предусмотренный ст. 322 УК рф, а нелегальный въезд на территорию Украины в составе вооруженной группы, образует ряд составов преступлений уже Уголовного кодекса Украины”, - сообщил правозащитник.

По его информации, бойцов росгвардии вернули в Краснодар, провели в отношении них служебную проверку и уволили со службы.

Росгвардейцы считают увольнение незаконным и подали в суд иск о восстановлении на работе.

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