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Арестович сообщил о низком морально-волевом состоянии российских войск

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. Украинская разведка наблюдает крайне низкое морально-волевое состояние российских войск. Об этом заявил на брифинге советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент УНН.

Арестович сообщил о низком морально-волевом состоянии российских войск

Цитата

“Генеральный штаб Министерства обороны и разведывательное сообщество отмечает крайне низкое морально-волевое состояние российских войск, которые на многих участках перешли к обороне, а самое главное - резервы, которые плохо собираются, многие военнослужащие просто отказываются ехать в командировку в Украину”, - сказал Арестович.

“Причин для этого несколько: и огромные потери, которые они здесь несут, и слухи или точные сведения, достигшие территории России”, - заметил он.

Детали

Так, рассказал советник главы ОП, батальонно-тактическая группа 200-й отдельной мотострелковой бригады, которая принимала участие в “специальной военной операции” на территории Украины, понесла значительные потери в живой силе.

По словам Арестовича, из 648 военнослужащих, которые были отправлены к боевым действиям, погибло 645, осталось лишь три - два из них ранены.

Кроме того, не смотря на запугивание личного состава 7-й десантно-штурмовой горной дивизии из Новороссийска, лишением свободы до 2х лет за отказ брать участие в войне против Украины, около 50% личного состава одного из полков дивизии написали рапорты, в которых отказываются от участия в боевых действиях, рассказал советник.

Также по его словам, разведке известно об отказе личного состава подразделения Росгвардии и полиции Российской ехать воевать в Украину.

Напомним

Как писал УНН, в российском Краснодаре 12 бойцов росгвардії из Омона отказались ехать в Украину.

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