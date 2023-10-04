Гуменюк про ситуацію на півдні: скорочується щільність ворожих ударів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. На південному напрямку щільність ворожих артилерійських ударів зменшується. Про це повідомила в ефірі телемарафону у понеділок речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, передає кореспондент УНН.
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«Обстрілів ворога стає ще менше, за кількістю за добу це більше 60, але використовують вони набагато менше снарядів. Понад 300 снарядів на 60 обстрілів - це значно нижча щільність, ніж була. Певною мірою це відбувається і внаслідок нашої бойової роботи. Тому що протягом доби було знищено вже два польові пункти боєпостачання», - сказала Наталія Гуменюк.
Вона додала, що протягом минулої доби оборонці на півдні також знищили один бойовий танк, одну самоходну артилерійську установку типу «Гіацинт», та продовжують нищити човни з ДРГ – таких за добу знищено три.
Доповнення
Водночас, Гуменюк розповіла, що окупанти намагаються протиставити Сили оборони та місцеве населення і для цього почали за допомогою авіаційних бомб руйнувати населенні пункти вздовж узбережжя.
«Намагаються переконати людей на Херсонщині, що сили оборони нездатні їх захистити. Але це марна справа. Люди розуміють, хто у цій розкладці терорист. Вони розуміють, що росіяни так само бомблять лівий берег, тут варто згадати хоча б Нову Каховку, де вони не справилися зі своїми ж бомбами», - сказала вона.
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