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Гуменюк про ситуацію на півдні: скорочується щільність ворожих ударів

Гуменюк про ситуацію на півдні: скорочується щільність ворожих ударів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. На південному напрямку щільність ворожих артилерійських ударів зменшується. Про це повідомила в ефірі телемарафону у понеділок речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Обстрілів ворога стає ще менше, за кількістю за добу це більше 60, але використовують вони набагато менше снарядів. Понад 300 снарядів на 60 обстрілів - це значно нижча щільність, ніж була. Певною мірою це відбувається і внаслідок нашої бойової роботи. Тому що протягом доби було знищено вже два польові пункти боєпостачання», - сказала Наталія Гуменюк.

Вона додала, що протягом минулої доби оборонці на півдні також знищили один бойовий танк, одну самоходну артилерійську установку типу «Гіацинт», та продовжують нищити човни з ДРГ – таких за добу знищено три.

Доповнення

Водночас, Гуменюк розповіла, що окупанти намагаються протиставити Сили оборони та місцеве населення і для цього почали за допомогою авіаційних бомб руйнувати населенні пункти вздовж узбережжя.

«Намагаються переконати людей на Херсонщині, що сили оборони нездатні їх захистити. Але це марна справа. Люди розуміють, хто у цій розкладці терорист. Вони розуміють, що росіяни так само бомблять лівий берег, тут варто згадати хоча б Нову Каховку, де вони не справилися зі своїми ж бомбами», - сказала вона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гуменюк про "перекидання" "вагнерівців" у Херсонську область: "Це прояв гібридної війни"

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