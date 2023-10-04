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Гуменюк о ситуации на юге: сокращается плотность вражеских ударов

Гуменюк о ситуации на юге: сокращается плотность вражеских ударов

Киев • УНН

 • 1175110 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. На южном направлении плотность вражеских артиллерийских ударов уменьшается. Об этом сообщила в эфире телемарафона в понедельник пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Обстрелов врага становится еще меньше, по количеству за сутки это более 60, но используют они гораздо меньше снарядов. Более 300 снарядов на 60 обстрелов - это значительно более низкая плотность, чем была. В определенной степени это происходит и в результате нашей боевой работы. Потому что в течение суток было уничтожено уже два полевых пункта боеснабжения», - сказала Наталья Гуменюк.

Она добавила, что за прошедшие сутки защитники на юге также уничтожили один боевой танк, одну самоходную артиллерийскую установку типа «Гиацинт», и продолжают уничтожать лодки с ДРГ – таких за сутки уничтожено три.

Дополнение

В то же время, Гуменюк рассказала, что оккупанты пытаются противопоставить Силы обороны и местное население и для этого начали с помощью авиационных бомб разрушать населенные пункты вдоль побережья.

«Пытаются убедить людей на Херсонщине, что силы обороны неспособны их защитить. Но это бесполезно. Люди понимают, кто в этой раскладке террорист. Они понимают, что россияне так же бомбят левый берег, здесь стоит вспомнить хотя бы Новую Каховку, где они не справились со своими же бомбами», - сказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гуменюк о "переброске" "вагнеровцев" в Херсонскую область: "Это проявление гибридной войны"

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