Гуменюк о ситуации на юге: сокращается плотность вражеских ударов

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«Обстрелов врага становится еще меньше, по количеству за сутки это более 60, но используют они гораздо меньше снарядов. Более 300 снарядов на 60 обстрелов - это значительно более низкая плотность, чем была. В определенной степени это происходит и в результате нашей боевой работы. Потому что в течение суток было уничтожено уже два полевых пункта боеснабжения», - сказала Наталья Гуменюк.

Она добавила, что за прошедшие сутки защитники на юге также уничтожили один боевой танк, одну самоходную артиллерийскую установку типа «Гиацинт», и продолжают уничтожать лодки с ДРГ – таких за сутки уничтожено три.

Дополнение

В то же время, Гуменюк рассказала, что оккупанты пытаются противопоставить Силы обороны и местное население и для этого начали с помощью авиационных бомб разрушать населенные пункты вдоль побережья.

«Пытаются убедить людей на Херсонщине, что силы обороны неспособны их защитить. Но это бесполезно. Люди понимают, кто в этой раскладке террорист. Они понимают, что россияне так же бомбят левый берег, здесь стоит вспомнить хотя бы Новую Каховку, где они не справились со своими же бомбами», - сказала она.

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