Гуменюк про "перекидання" "вагнерівців" у Херсонську область: "Це прояв гібридної війни"

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"Ми на даному етапі не маємо підтвердження цих даних. Можемо говорити про прояви гібридної війни, коли намагаються інформаційно нав'язувати певні наративи. Цілком ймовірно, розганяння такої теми для того, щоб підвищити морально-психологічний дух свого війська, бо у них на лівобережжі він трошки занепав, навіть не трошки", - заявила речниця.

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Вона додала, що окупанти намагаються утримати підрозділи на лівому березі Херсонщини, які зараз "суттєво потерпають", оскільки їм "припікає з Запорізького напрямку, і через Дніпро їм прилітає непогано і гучно". З цією метою, продовжила Гуменюк, туди були відправлені загони росгвардії та кадирівців, які працювали як "стримувачі" тих сил, які мають триматися на певному рубежі.

"Вони (підрозділи рф, - ред.) все ж таки тяжіють відтягуватися до більш глибокої оборони. Саме тому процвітає там дезертирство і може бути використаний цей інформаційний посил нібито туди прибули ось такі підрозділи", - підсумувала вона.

Нагадаємо

Речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук 22 вересня повідомив, що в акваторії Чорного моря понад місяць спостерігається перевага російських прикордонних кораблів, ніж представників військово-морського флоту чорноморського флоту рф.