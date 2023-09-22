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Гуменюк про "перекидання" "вагнерівців" у Херсонську область: "Це прояв гібридної війни"

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Російські пропагандисти поширюють інформацію, що "вагнерівців" нібито "передислоковують" на тимчасово окупований лівий берег Херсонської області. Начальниця об’єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону спростувала цю інформацію, додавши, що вона може бути проявом гібридної війни, передає УНН.

Цитата

"Ми на даному етапі не маємо підтвердження цих даних. Можемо говорити про прояви гібридної війни, коли намагаються інформаційно нав'язувати певні наративи. Цілком ймовірно, розганяння такої теми для того, щоб підвищити морально-психологічний дух свого війська, бо у них на лівобережжі він трошки занепав, навіть не трошки", - заявила речниця.

Деталі

Вона додала, що окупанти намагаються утримати підрозділи на лівому березі Херсонщини, які зараз "суттєво потерпають", оскільки їм "припікає з Запорізького напрямку, і через Дніпро їм прилітає непогано і гучно". З цією метою, продовжила Гуменюк, туди були відправлені загони росгвардії та кадирівців, які працювали як "стримувачі" тих сил, які мають триматися на певному рубежі.

"Вони (підрозділи рф, - ред.) все ж таки тяжіють відтягуватися до більш глибокої оборони. Саме тому процвітає там дезертирство і може бути використаний цей інформаційний посил нібито туди прибули ось такі підрозділи", - підсумувала вона.

Нагадаємо

Речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук 22 вересня повідомив, що в акваторії Чорного моря понад місяць спостерігається перевага російських прикордонних кораблів, ніж представників військово-морського флоту чорноморського флоту рф.

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