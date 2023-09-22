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У Чорному морі більше прикордонних суден рф, ніж бойових кораблів

У Чорному морі більше прикордонних суден рф, ніж бойових кораблів

Київ • УНН

 • 155553 перегляди

КИЇВ. 22 вересня. УНН. В акваторії Чорного моря понад місяць спостерігається перевага російських прикордонних кораблів, ніж представників військово-морського флоту чорноморського флоту рф. Про це заявив речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук в ефірі Радіо Свобода, передає УНН.

Плетенчук зазначив, що прикордонні судна зазвичай дислокуються навколо Керченської протоки.

Цитата

«По факту бачимо, що понад місяць прикордонників в морі більше, ніж представників військово-морського флоту Чорноморського флоту РФ. Якщо тих зазвичай більше 10 одиниць навколо Керченської протоки, навколо так званого Керченського мосту, то бойових кораблів ми бачили більше лише один раз. Під час наших навчань «Сі Бриз». В останній день вони вивели 15 бойових одиниць в море і швиденько їх завели назад», – повідомив Плетенчук.

Також він зазначив, що російські кораблі намагаються триматися східної та північно-східної частини Чорного моря, тобто ближче до своїх офіційно визнаних берегів та Керченської протоки.

«Слід зазначити, що вони не так часто стали виходити в море. Зараз їх немає в південно-західній частині Чорного моря. Наприклад, зараз три одиниці в морі. Якщо ви пам'ятаєте, їх раніше було набагато більше. Носіїв взагалі немає. Чи це стало результатом постійної роботи? Найімовірніше, так. Ми не можемо напевно це стверджувати, бо сказати, що в голові у російських тактиків, ми не можемо», – розповів Плетенчук.

Доповнення

росія "не довіряє" пунктам базування у тимчасово окупованому Криму, тому перекинула свої великі десантні кораблі у суто російські пункти.

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