В Черном море больше пограничных судов рф, чем боевых кораблей

Плетенчук отметил, что пограничные суда обычно дислоцируются вокруг Керченского пролива.

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«По факту видим, что более месяца пограничников в море больше, чем представителей военно-морского флота Черноморского флота рф. Если тех обычно более 10 единиц вокруг Керченского пролива, вокруг так называемого Керченского моста, то боевых кораблей мы видели больше только один раз. Во время наших учений «Си Бриз». В последний день они вывели 15 боевых единиц в море и быстренько их завели обратно», – сообщил Плетенчук.

Также он отметил, что российские корабли стараются держаться восточной и северо-восточной части Черного моря, то есть ближе к своим официально признанным берегам и Керченскому проливу.

«Следует отметить, что они не так часто стали выходить в море. Сейчас их нет в юго-западной части Черного моря. Например, сейчас три единицы в море. Если вы помните, их раньше было намного больше. Носителей вообще нет. Стало ли это результатом постоянной работы? Скорее всего, да. Мы не можем наверняка это утверждать, потому что сказать, что в голове у российских тактиков, мы не можем», – рассказал Плетенчук.

Дополнение

россия "не доверяет" пунктам базирования во временно оккупированном Крыму, поэтому перебросила свои большие десантные корабли в чисто российские пункты.