Гуменюк о "переброске" "вагнеровцев" в Херсонскую область: "Это проявление гибридной войны"

Цитата

"Мы на данном этапе не имеем подтверждения этих данных. Можем говорить о проявлениях гибридной войны, когда пытаются информационно навязывать определенные нарративы. Вполне вероятно, разгон такой темы для того, чтобы повысить морально-психологический дух своего войска, потому что у них на левобережье он немножко упал, даже не немножко", - заявила пресс-секретарь.

Детали

Она добавила, что оккупанты пытаются удержать подразделения на левом берегу Херсонщины, которые сейчас "существенно страдают", поскольку им "припекает с Запорожского направления, и через Днепр им прилетает неплохо и громко". С этой целью, продолжила Гуменюк, туда были отправлены отряды росгвардии и кадыровцев, которые работали как "сдерживатели" тех сил, которые должны держаться на определенном рубеже.

"Они (подразделения рф, - ред.) все же тяготеют оттягиваться к более глубокой обороне. Именно поэтому процветает там дезертирство и может быть использован этот информационный посыл якобы туда прибыли вот такие подразделения", - подытожила она.

Напомним

Спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук 22 сентября сообщил, что в акватории Черного моря более месяца наблюдается преобладание российских пограничных кораблей, чем представителей военно-морского флота черноморского флота рф.