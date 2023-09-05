Гуменюк про операцію зі знищення катера рф у Чорному морі: "Будь-яка така висадка росіян буде закінчуватися єдиним фіналом"

Цитата

«Це була північно-західна частина Чорного моря. І, фактично, основний меседж цього повідомлення, що будь-яка така висадка росіян буде закінчуватися єдиним фіналом - як на тому відео, де все вибухало", - зазначила вона.

Доповнення

Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, коментуючи знищення українськими бійцями російського катера типу "Тунець", зауважив в ефірі національного телемарафону, що окупанти таким чином проводили ротаційні заходи.

Нагадаємо

У ВМС ЗСУ 3 вересня повідомили, що українська морська авіація знищила ворожий катер на північному заході Чорного моря.