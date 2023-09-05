Гуменюк об операции по уничтожению катера рф в Черном море: "Любая такая высадка россиян будет заканчиваться единым финалом"

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«Это была северо-западная часть Черного моря. И, фактически, основной месседж этого сообщения, что любая такая высадка россиян будет заканчиваться единственным финалом - как на том видео, где все взрывалось", - отметила она.

Дополнение

Спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, комментируя уничтожение украинскими бойцами российского катера типа "Тунец", отметил в эфире национального телемарафона, что оккупанты таким образом проводили ротационные мероприятия.

Напомним

В ВМС ВСУ 3 сентября сообщили, что украинская морская авиация уничтожила вражеский катер на северо-западе Черного моря.