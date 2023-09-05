Гуменюк об операции по уничтожению катера рф в Черном море: "Любая такая высадка россиян будет заканчиваться единым финалом"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк, прокомментировала видео в эфире телемарафона с российским катером, который ликвидировали наши защитники, пишет УНН.
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«Это была северо-западная часть Черного моря. И, фактически, основной месседж этого сообщения, что любая такая высадка россиян будет заканчиваться единственным финалом - как на том видео, где все взрывалось", - отметила она.
Дополнение
Спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, комментируя уничтожение украинскими бойцами российского катера типа "Тунец", отметил в эфире национального телемарафона, что оккупанты таким образом проводили ротационные мероприятия.
Напомним
В ВМС ВСУ 3 сентября сообщили, что украинская морская авиация уничтожила вражеский катер на северо-западе Черного моря.