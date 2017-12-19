Гройсман доручить Омеляну вирішити питання з дозволами для вантажоперевізників
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручить міністру інфраструктури Володимиру Омеляну врегулювати питання щодо надання українським перевізникам дозволів для перевезення вантажів територіями країн-сусідів. Про це Глава уряду сказав під час включення з Вінниччини в ході селекторної наради, передає УНН.
“Я дам доручення за результатами сьогоднішньої наради, щоб Міністерство інфраструктури, міністр Володимир Омелян, опрацював з прикордонними областями питання цих дозволів. Тому що доходить інформація про те, що сполучення з іншими країнами є проблематичним з точки зору дозволів”, — сказав Прем’єр-міністр, відповідаючи на звернення голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля.
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Під час селекторної наради по відеозв’язку Г.Москаль звернув увагу Глави уряду не те, що через проблеми з дозволами сформувалася черга протяжністю 20-30 км з вантажівок для проїзду через кордон.
“Єдина проблема, яку треба міністерству інфраструктури урегулювати, це з дозволами. Деякі країни не пускають, деякі підвищили ціни на дозволи. І в нас фури у 20-30 км стоять і чекають своєї черги, щоб проїхати через Словаччину чи через Угорщину. Там проблеми з Польщею і це затрудняє ситуацію”, — розповів голова Закарпатської ОДА.