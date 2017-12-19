Гройсман поручит Омеляну решить вопрос с разрешениями для грузоперевозчиков

"Я дам поручение по результатам сегодняшнего совещания, чтобы Министерство инфраструктуры, министр Владимир Омелян, обработал с пограничными областями вопрос этих разрешений. Потому что доходит информация о том, что сообщение с другими странами проблематично с точки зрения разрешений", - сказал Премьер-министр, отвечая на обращение председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

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Во время селекторного совещания по видеосвязи Москаль обратил внимание главы правительства не то, что из-за проблем с разрешениями сформировалась очередь протяженностью 20-30 км из грузовиков для проезда через границу.

"Единственная проблема, которую надо министерству инфраструктуры урегулировать, это с разрешениями. Некоторые страны не пускают, некоторые повысили цены на разрешения. И у нас фуры в 20-30 км стоят и ждут своей очереди, чтобы проехать через Словакию или через Венгрию. Там проблемы с Польшей и это затрудняет ситуацию", - рассказал председатель Закарпатской ОГА.