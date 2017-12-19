Гройсман поручит Омеляну решить вопрос с разрешениями для грузоперевозчиков
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручит министру инфраструктуры Владимиру Омеляну урегулировать вопрос о предоставлении украинским перевозчикам разрешений для перевозки грузов по территориям стран-соседей. Об этом Глава правительства сказал во время включения из Винницкой области в ходе селекторного совещания, передает УНН.
"Я дам поручение по результатам сегодняшнего совещания, чтобы Министерство инфраструктуры, министр Владимир Омелян, обработал с пограничными областями вопрос этих разрешений. Потому что доходит информация о том, что сообщение с другими странами проблематично с точки зрения разрешений", - сказал Премьер-министр, отвечая на обращение председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.
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Во время селекторного совещания по видеосвязи Москаль обратил внимание главы правительства не то, что из-за проблем с разрешениями сформировалась очередь протяженностью 20-30 км из грузовиков для проезда через границу.
"Единственная проблема, которую надо министерству инфраструктуры урегулировать, это с разрешениями. Некоторые страны не пускают, некоторые повысили цены на разрешения. И у нас фуры в 20-30 км стоят и ждут своей очереди, чтобы проехать через Словакию или через Венгрию. Там проблемы с Польшей и это затрудняет ситуацию", - рассказал председатель Закарпатской ОГА.