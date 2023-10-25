Громадянство Німеччини не видаватимуть антисемітам — голова МВС ФРН
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Німецький парламент збирається розглянути законопроєкт про виключення можливості отримання громадянства людьми, які здійснювали антисемітські дії. Таку заяву зробила міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фазер, передає УНН.
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“Наш проєкт нового закону про громадянство, який ми зараз обговоримо в Бундестазі, передбачає чітке виключення антисемітів”, — заявила Ненсі Фаезер.
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Текст цієї заяви був опублікованому на сайті відомства після зустрічі міністра внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фаезер з послом Ізраїлю в Німеччині Роном Прозором.
Вона додала, що влада Німеччини “надзвичайно пильна” щодо прихильників палестинського ісламістського угруповання “Хамас” у Німеччині. Вона також заявила, що будь-яка така людина буде “притягатися до відповідальності за всією суворістю закону”.
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Новий законопроєкт про громадянство, який поки що не ухвалено, не допустить натуралізації людей, які займаються антисемітською діяльністю.
Згідно з даними німецьких ЗМІ, раніше голова ХДС Фрідріх Мерц зажадав, щоб охочі отримати громадянство Німеччини підписували заяву про те, що вони визнають право Ізраїлю на існування.