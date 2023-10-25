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Гражданство Германии не будут выдавать антисемитам — глава МВД ФРГ

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. Немецкий парламент собирается рассмотреть законопроект про исключение возможности получения гражданства людьми, которые совершали антисемитские действия. Такое заявление сделала министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер, передаёт УНН.

Гражданство Германии не будут выдавать антисемитам — глава МВД ФРГ

Цитата

“Наш проект нового закона о гражданстве, который мы сейчас обсудим в Бундестаге, предусматривает четкое исключение антисемитов”, — заявила Нэнси Фаэзер.

Детали

Текст этого заявления был опубликованном на сайте ведомства после встречи министра внутренних дел Германии Нэнси Фазер с послом Израиля в Германии Роном Прозором.

Она добавила, что власти Германии “чрезвычайно бдительны” в отношении сторонников палестинской исламистской группировки “Хамас” в Германии. Она также заявила, что любой такой человек будет “привлекать к ответственности по всей строгости закона”.

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Новый законопроект о гражданстве, который пока не принят, не допустит натурализации людей, занимающихся антисемитской деятельностью.

Согласно данным немецких СМИ, ранее председатель ХДС Фридрих Мерц потребовал, чтобы желающие получить гражданство Германии подписывали заявление о том, что они признают право Израиля на существование.

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