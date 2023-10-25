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Немецкое правительство согласилось на более жесткие правила депортации

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. Правительство ФРГ одобрило проект закона, согласно которому будет ускорена депортация искателей убежища, которым ранее было отказано в праве на проживание. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию издания Spiegel.

Немецкое правительство согласилось на более жесткие правила депортации

Детали

В Германии согласовали новый проект закона, направленный на более жесткие правила депортации. Согласно информации в правительственных кругах, на которые ссылается Spiegel, федеральный кабинет одобрил проект закона, представленный министром внутренних дел Нэнси Фазер.

Закон предусматривает, что власти и полиция получают более эффективный доступ к искателям убежища, которые должны покинуть страну, с целью не дать им скрыться перед депортацией. Вместе с тем, те кто вынужден покинуть страну, должны иметь возможность содержаться под стражей дольше, чем раньше: 28 вместо 10 дней.

Кроме того, планируется расширение полномочий властей и ужесточение действий против контрабандистов.

С помощью закона федеральное правительство прежде всего хочет уменьшить количество депортаций, которые не выполняются за короткий срок.

В дальнейшем проект закона должен еще пройти принятие в Бундестаге.

Справочно

По оценкам Федерального министерства внутренних дел Германии, количество людей, которые должны покинуть страну, составляет примерно 50 000 человек. Министр ведомства отметила, что количество депортаций в 2023 году было примерно на 27% выше, чем за тот же период 2022 года.

Внутри коалиции, в том числе и в самой СДПГ, есть определенная критика относительно ужесточения законодательства. Ранее существенное сопротивление ужесточению депортации было со стороны партии Зеленых, занимающих менее жесткую позицию в отношении политики убежища и миграции.

Ранее УНН сообщал, что в среду 25 октября, МВД Германии планирует представить правительству предложения по ускорению процедур депортации из страны нелегальных мигрантов.

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