Німецький уряд погодився на більш жорсткі правила депортації
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Уряд ФРГ схвалив проект закону, згідно якого буде прискорено депортацію шукачів притулку, яким раніше було відмовлено у праві на проживання. Про це повідомляє УНН із посиланням на публікацію видання Spiegel.
Деталі
У Німеччині погодили новий проект закону, що спрямований на більш жорсткі правила депортації. Згідно з інформацією в урядових колах, на які посилається Spiegel, федеральний кабінет схвалив проект закону, представлений міністром внутрішніх справ Ненсі Фазер.
Закон передбачає, що влада та поліція отримують більш ефективний доступ до шукачів притулку, які повинні покинути країну, з метою не дати їм сховатися перед депортацію. Разом з тим, ті хто змушений залишити країну, повинні мати можливість утримуватися під вартою довше, ніж раніше: 28 замість 10 днів.
Крім того, планується розширення повноважень влади та посилення дій проти контрабандистів.
За допомогою закону федеральний уряд насамперед хоче зменшити кількість депортацій, які не виконуються за короткий термін.
Надалі проект закону має ще пройти ухвалення у Бундестагу.
Довідково
За оцінками Федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини, кількість людей, які повинні залишити країну, становить приблизно 50 000 осіб. Міністерка відомства зазначила, що кількість депортацій у 2023 році була приблизно на 27% вищою, ніж за той самий період 2022 року.
Всередині коаліції, в тому числі і в самій СДПН, є певна критика щодо посилення законодавства. Раніше істотний опір посиленню депортації був з боку партії Зелених, що займають менш жорстку позицію щодо політики притулку та міграції.
Раніше УНН повідомляв, що у середу 25 жовтня, МВС Німеччини планує представити уряду пропозиції щодо прискорення процедур депортації з країни нелегальних мігрантів.