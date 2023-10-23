Німеччина планує удосконалити процедуру депортації нелегальних мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. МВС Німеччини у середу, 25 жовтня, планує представити уряду пропозиції, для прискорення процедур депортації з країни нелегальних мігрантів. Про це пише DW, передає УНН.
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"Комплексний законодавчий пакет для збільшення кількості та пришвидшення репатріацій я представлю кабінету в середу. Ті, хто не має права перебувати в Німеччині, повинні покинути нашу країну", - зазначила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.
Деталі
За словами Фезер, кількість репатріантів цього року уже на 27% більша, ніж за аналогічний період минулого року. Тож, міністерка вже в середу представить уряду Німеччини комплексний законодавчий пакет, що передбачає спрощення та прискорення процедур висилки нелегальних мігрантів з території ФРН.
У межах пакету йдеться про пришвидшення процедур депортації злочинців та осіб, які становлять загрозу. Також ідеться про удосконалення умов повернення на батьківщину нелегальних мігрантів, для чого необхідно інтенсифікувати переговори з країнами їхнього походження, сказано в повідомленні.
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