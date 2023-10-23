Германия планирует усовершенствовать процедуру депортации нелегальных мигрантов

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"Комплексный законодательный пакет для увеличения количества и ускорения репатриации я представлю кабинету в среду. Те, кто не имеет права находиться в Германии, должны покинуть нашу страну", - отметила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

Детали

По словам Фезер, количество репатриантов в этом году уже на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поэтому, министр уже в среду представит правительству Германии комплексный законодательный пакет, предусматривающий упрощение и ускорение процедур высылки нелегальных мигрантов с территории ФРГ.

В рамках пакета речь идет об ускорении процедур депортации преступников и лиц, представляющих угрозу. Также речь идет об усовершенствовании условий возвращения на родину нелегальных мигрантов, для чего необходимо интенсифицировать переговоры со странами их происхождения, сказано в сообщении.

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