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Германия планирует усовершенствовать процедуру депортации нелегальных мигрантов

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 октября. УНН. МВД Германии в среду, 25 октября, планирует представить правительству предложения, для ускорения процедур депортации из страны нелегальных мигрантов. Об этом пишет DW, передает УНН.

Германия планирует усовершенствовать процедуру депортации нелегальных мигрантов

Цитата

"Комплексный законодательный пакет для увеличения количества и ускорения репатриации я представлю кабинету в среду. Те, кто не имеет права находиться в Германии, должны покинуть нашу страну", - отметила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

Детали

По словам Фезер, количество репатриантов в этом году уже на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поэтому, министр уже в среду представит правительству Германии комплексный законодательный пакет, предусматривающий упрощение и ускорение процедур высылки нелегальных мигрантов с территории ФРГ.

В рамках пакета речь идет об ускорении процедур депортации преступников и лиц, представляющих угрозу. Также речь идет об усовершенствовании условий возвращения на родину нелегальных мигрантов, для чего необходимо интенсифицировать переговоры со странами их происхождения, сказано в сообщении.

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