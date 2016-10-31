Громадянина США, якого розшукував Інтерпол, затримали в аеропорту “Бориспіль”
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. В аеропорту “Бориспіль” прикордонники затримали громадянина США, який перебував у міжнародному розшуку. Чоловіка розшукували правоохоронці Домініканської Республіки. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Учора вдень в аеропорту “Бориспіль” прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту пропуску “Київ” затримали громадянина США.
Під час перевірки документів на громадянина, який прибув в Україну, спрацювала база даних Інтерполу. Згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу, цей громадянин 1965 року народження значився у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Домініканської Республіки. Його розшукували для притягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство.
Про виявлення порушника поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в м. Київ, особу передано співробітникам Національної поліції.