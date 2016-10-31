Гражданина США, которого разыскивал Интерпол, задержали в аэропорту "Борисполь"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В аэропорту "Борисполь" пограничники задержали гражданина США, который находился в международном розыске. Мужчину разыскивали правоохранители Доминиканской Республики. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Вчера днем в аэропорту "Борисполь" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта пропуска "Киев" задержали гражданина США.
Во время проверки документов на гражданина, прибывшего в Украину, сработала база данных Интерпола. Согласно учетам Генерального секретариата Интерпола, этот гражданин 1965 года рождения числился в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Доминиканскую Республику. Его разыскивали для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество.
Об обнаружении нарушителя проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в г. Киев, лицо передано сотрудникам Национальной полиции.