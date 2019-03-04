Гривня до долара за місяць зміцнилася на понад 3%
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Гривня у лютому зміцнилася до долара США на 88 копійок, або 3,28%, - з 27,74 до 26,86 грн/дол. за офіційним курсом Національного банку України. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані НБУ.
Гривня до євро за місяць, за офіційним курсом, укріпилася на 1 гривню 21 копійку, або на 3,95% - з 31,87 до 30,66 грн/євро.
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Нагадаємо, офіційний курс гривні на 1 лютого встановлено на рівні 27,74 грн/дол., євро - 31,87 грн/євро.
На 1 березня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,86 грн/дол., євро 30,66 грн/євро.
Раніше у НБУ заявили, що курс гривні зміцнився на 1,4% за 2018 рік.