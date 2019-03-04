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22 березня, 17:51 • 110998 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 176702 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 149986 перегляди

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22 березня, 14:14 • 148953 перегляди

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Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

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Гривня до долара за місяць зміцнилася на понад 3%

Гривня до долара за місяць зміцнилася на понад 3%

Київ • УНН

 • 5843 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Гривня у лютому зміцнилася до долара США на 88 копійок, або 3,28%, - з 27,74 до 26,86 грн/дол. за офіційним курсом Національного банку України. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані НБУ.

Гривня до євро за місяць, за офіційним курсом, укріпилася на 1 гривню 21 копійку, або на 3,95% - з 31,87 до 30,66 грн/євро.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гривня до долара у січні просіла на 5 копійок

Нагадаємо, офіційний курс гривні на 1 лютого встановлено на рівні 27,74 грн/дол., євро - 31,87 грн/євро.

На 1 березня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,86 грн/дол., євро 30,66 грн/євро.

Раніше у НБУ заявили, що курс гривні зміцнився на 1,4% за 2018 рік.

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