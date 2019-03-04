Гривня до долара за місяць зміцнилася на понад 3%

Гривня до євро за місяць, за офіційним курсом, укріпилася на 1 гривню 21 копійку, або на 3,95% - з 31,87 до 30,66 грн/євро.

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Нагадаємо, офіційний курс гривні на 1 лютого встановлено на рівні 27,74 грн/дол., євро - 31,87 грн/євро.

На 1 березня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,86 грн/дол., євро 30,66 грн/євро.

Раніше у НБУ заявили, що курс гривні зміцнився на 1,4% за 2018 рік.