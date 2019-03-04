Гривна к доллару за месяц укрепилась на более чем 3%
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Гривна в феврале укрепилась к доллару США на 88 копеек, или 3,28% - с 27,74 до 26,86 грн/долл. по официальному курсу Национального банка Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные НБУ.
Гривна к евро за месяц, по официальному курсу, укрепилась на 1 гривну 21 копейку, или на 3,95% - с 31,87 до 30,66 грн/евро.
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Напомним, официальный курс гривны на 1 февраля установлен на уровне 27,74 грн/долл., евро - 31,87 грн/евро.
На 1 марта 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,86 грн/долл., евро 30,66 грн/евро.
Ранее в НБУ заявили, что курс гривны укрепился на 1,4% за 2018 год.