Греція отримала ще два винищувачі Rafale із Франції

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Літаки були офіційно доставлені авіабазу Танагра на півночі столиці.

Греція спочатку купила 18 французьких літаків на суму 2,3 мільярда євро наприкінці 2020 року та замовила ще шість у вересні 2021 року.

Остання поставка збільшує кількість літаків Rafale, що належать Греції, до восьми, йдеться в заяві ВПС країни.

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Греція нещодавно підписала кілька великих угод про постачання озброєнь, у тому числі угоду про постачання безпілотників з Ізраїлю, реактивних літаків Rafale із Франції та оновлення парку F-16 із США.

Афіни також звернулися до Вашингтона з проханням про потенційну купівлю не менше 20 літаків-невидимок F-35.

6+2καινούργια και μετράμε...



Χρόνια Πολλά ΠΑ pic.twitter.com/nVDA1yOFB4