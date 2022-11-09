Греція отримала ще два винищувачі Rafale із Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Греція отримала ще два винищувачі Rafale із Франції в рамках оборонної угоди на постачання загалом 24 літаків виробництва Dassault, передає УНН.
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Літаки були офіційно доставлені авіабазу Танагра на півночі столиці.
Греція спочатку купила 18 французьких літаків на суму 2,3 мільярда євро наприкінці 2020 року та замовила ще шість у вересні 2021 року.
Остання поставка збільшує кількість літаків Rafale, що належать Греції, до восьми, йдеться в заяві ВПС країни.
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Греція нещодавно підписала кілька великих угод про постачання озброєнь, у тому числі угоду про постачання безпілотників з Ізраїлю, реактивних літаків Rafale із Франції та оновлення парку F-16 із США.
Афіни також звернулися до Вашингтона з проханням про потенційну купівлю не менше 20 літаків-невидимок F-35.
6+2καινούργια και μετράμε...
Χρόνια Πολλά ΠΑ pic.twitter.com/nVDA1yOFB4