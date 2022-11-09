Греция получила еще два истребителя Rafale из Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Греция получила еще два истребителя Rafale из Франции в рамках оборонного соглашения на поставку в общей сложности 24 самолетов производства Dassault, передает УНН.
Детали
Самолеты были официально доставлены на авиабазу Танагра на севере столицы.
Греция сначала купила 18 французских самолетов на сумму 2,3 миллиарда евро в конце 2020 года и заказала еще шесть в сентябре 2021 года.
Последняя поставка увеличивает количество принадлежащих Греции самолетов Rafale до восьми, говорится в заявлении ВВС страны.
Добавим
Греция недавно подписала несколько крупных соглашений о поставках вооружений, включая соглашение о поставках беспилотников из Израиля, реактивных самолетов Rafale из Франции и обновление парка F-16 из США.
Афины также обратились в Вашингтон с просьбой о потенциальной покупке не менее 20 самолетов-невидимок F-35.
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