Греция получила еще два истребителя Rafale из Франции

Детали

Самолеты были официально доставлены на авиабазу Танагра на севере столицы.

Греция сначала купила 18 французских самолетов на сумму 2,3 миллиарда евро в конце 2020 года и заказала еще шесть в сентябре 2021 года.

Последняя поставка увеличивает количество принадлежащих Греции самолетов Rafale до восьми, говорится в заявлении ВВС страны.

Добавим

Греция недавно подписала несколько крупных соглашений о поставках вооружений, включая соглашение о поставках беспилотников из Израиля, реактивных самолетов Rafale из Франции и обновление парка F-16 из США.

Афины также обратились в Вашингтон с просьбой о потенциальной покупке не менее 20 самолетов-невидимок F-35.

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