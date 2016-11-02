Гравці лотереї “Експрес лото” мають оформити свої виграші впродовж 30 днів – М.С.Л.
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Оператор державних лотерей “М.С.Л.” повідомив про дострокове припинення розповсюдження лотерейних квитків державної грошової миттєвої лотереї “Експрес лото” з 1 листопада 2016 року, передає УНН.
“Граничний термін пред’явлення лотерейних квитків державної грошової миттєвої лотереї "Експрес лото“ для виплати виграшів становить 30 календарних днів, починаючи з дати дострокового припинення розповсюдження лотерейних квитків цієї державної лотереї. Після закінчення цього строку лотерейні квитки державної грошової миттєвої лотереї „Експрес лото“ втрачають силу і до оплати не приймаються”, — зазначив оператор державних лотерей.