Игроки лотереи "Экспресс лото" должны оформить свои выигрыши в течение 30 дней - М.С.Л.

"Предельный срок предъявления лотерейных билетов государственной денежной мгновенной лотереи "Экспресс лото" для выплаты выигрышей составляет 30 календарных дней, начиная с даты досрочного прекращения распространения лотерейных билетов этой государственной лотереи. По истечении этого срока лотерейные билеты государственной денежной мгновенной лотереи "Экспресс лото" теряют силу и к оплате не принимаются", - отметил оператор государственных лотерей.