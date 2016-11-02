Игроки лотереи "Экспресс лото" должны оформить свои выигрыши в течение 30 дней - М.С.Л.
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Оператор государственных лотерей "М.С.Л." сообщил о досрочном прекращении распространения лотерейных билетов государственной денежной мгновенной лотереи "Экспресс лото" с 1 ноября 2016 года, передает УНН.
"Предельный срок предъявления лотерейных билетов государственной денежной мгновенной лотереи "Экспресс лото" для выплаты выигрышей составляет 30 календарных дней, начиная с даты досрочного прекращения распространения лотерейных билетов этой государственной лотереи. По истечении этого срока лотерейные билеты государственной денежной мгновенной лотереи "Экспресс лото" теряют силу и к оплате не принимаются", - отметил оператор государственных лотерей.