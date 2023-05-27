Гран-прі в Австрії: українські дзюдоїсти вибороли п'ять медалей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Українські дзюдоїсти вибороли 5 медалей на урнірі "Upper Austria Grand Prix 2023" у Лінці. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
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Україна здобула п'ять медалей - дві срібні та три бронзові, на турнірі "Upper Austria Grand Prix 2023" у Лінці.
Бронзову нагороду у вазі до 78 кг здобула у заключний день змагань Єлизавета Литвиненко. Так, 19-річна дзюдоїстка з Дніпра у бронзовому фіналі перемогла на "голден скор" Мізукі Сугімуру з Японії.
Зазначається, що Єлизавета Литвиненко завоювала свою другу у кар'єрі медаль на турнірах серії Гран-прі IJF.
Нагадаємо
Українські дзюдоїсти здобули три медалі у перший змагальний день турніру Grand Prix Upper Austria 2023 у Лінці. Так, у ваговій категорії до 60 кг на п’єдестал пошани піднялися одразу двоє українських спортсменів: Дільшот Халматов став срібним призером, а Артем Лесюк завоював "бронзу".
Український дзюдоїст Михайло Свідрак також виборов "срібло" турніру.