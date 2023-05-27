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Гран-при в Австрии: украинские дзюдоисты завоевали пять медалей

Гран-при в Австрии: украинские дзюдоисты завоевали пять медалей

Киев • УНН

 • 861581 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Украинские дзюдоисты завоевали 5 медалей на урнире "Upper Austria Grand Prix 2023" в Линце. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Детали

Украина завоевала пять медалей - две серебряные и три бронзовые, на турнире "Upper Austria Grand Prix 2023" в Линце.

Бронзовую награду в весе до 78 кг получила в заключительный день соревнований Елизавета Литвиненко. Так, 19-летняя дзюдоистка из Днепра в бронзовом финале победила на "голден скор" Мизуки Сугимуру из Японии.

Отмечается, что Елизавета Литвиненко завоевала свою вторую в карьере медаль на турнирах серии Гран-при IJF.

Напомним

Украинские дзюдоисты завоевали три медали в первый соревновательный день турнира Grand Prix Upper Austria 2023 в Линце. Так, в весовой категории до 60 кг на пьедестал почета поднялись сразу двое украинских спортсменов: Дильшот Халматов стал серебряным призером, а Артем Лесюк завоевал "бронзу".

Украинский дзюдоист Михаил Свидрак также завоевал "серебро" турнира.

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