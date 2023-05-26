Турнір в Австрії: українські дзюдоїсти у перший день здобули три нагороди
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Українські дзюдоїсти здобули три медалі у перший змагальний день турніру Grand Prix Upper Austria 2023 у Лінці. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
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Так, у ваговій категорії до 60 кг на п’єдестал пошани піднялися одразу двоє українських спортсменів: Дільшот Халматов став срібним призером, а Артем Лесюк завоював "бронзу".
Дільшот Халматов у фіналі отримав травму на початку зустрічі і поступився французу Роману Валадьє Пікару. Артем Лесюк у бронзовому фіналі переміг Назіра Талібова з Азербайджану.
Дар’я Білодід здобула "бронзу" у ваговій категорії до 57 кг. У бронзовому фіналі дворазова чемпіонка світу та бронзова призерка Олімпійських Ігор-2020 на "голден скор" перемогла Маріцу Перішіч з Сербії.
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