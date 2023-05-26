Турнир в Австрии: украинские дзюдоисты в первый день завоевали три награды

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Так, в весовой категории до 60 кг на пьедестал почета поднялись сразу двое украинских спортсменов: Дильшот Халматов стал серебряным призером, а Артем Лесюк завоевал "бронзу".

Дильшот Халматов в финале получил травму в начале встречи и уступил французу Роману Валадье Пикару. Артем Лесюк в бронзовом финале победил Назира Талибова из Азербайджана.

Дарья Билодид завоевала "бронзу" в весовой категории до 57 кг. В бронзовом финале двукратная чемпионка мира и бронзовый призер Олимпийских Игр-2020 на "голден скор" победила Марицу Перишич из Сербии.

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