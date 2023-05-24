Honda повернеться на Формулу-1 у 2026 році

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Honda припинила розробку двигунів для Формули-1 у 2021 році та пішла з ринку. Проте наразі F1 впроваджує нові стандарти, такі як використання екологічно чистого палива, яке, на думку Honda, може бути використане для досліджень і розробок у напрямку декарбонізації.

Компанія Honda вперше вийшла на поле Формули-1 у 1964 році за ініціативи засновника Соічіро Хонди. Після виходу у 1968 році, компанія знову повернулася у 1983 році, а згодом двічі виходила і знову поверталася. У 2026 році компанія візьме участь у перегонах вп'яте.

"Технології та досвід, отримані з Формули-1, можуть безпосередньо вплинути на конкурентоспроможність серійних електромобілів у майбутньому", - заявив виконавчий директор компанії Тошіхіро Мібе.

"Це стане платформою для просування нашої технології електрифікації", - додав він.

До цього Honda постачала силові агрегати двом командам Формули-1, в тому числі Oracle Red Bull Racing. Проте у 2020 році заявила, що вийде з Формули-1 після сезону 2021 року. Все через витрати, які оцінюються в десятки мільйонів доларів на рік, вони були тягарем для компанії.

Метою виходу компанії з F1 було також зосередження управлінських ресурсів, на дослідження і розробку транспортних засобів наступного покоління, таких як електромобілі та транспортні засоби на паливних елементах.

Однак компанія заявила, що продовжить надавати технічну підтримку двом командам до сезону 2025 року і продовжить брати участь у Формулі-1.

Наразі Honda зареєструвалася в Міжнародній автомобільній федерації, в листопаді минулого року, як виробник силових агрегатів на сезон 2026 року і далі.

"Оскільки тенденція до електрифікації та інші тенденції декарбонізації розвиваються в Формулі-1, ми хотіли б зробити свій внесок у розвиток технологій декарбонізації та в автоспорті", - заявив у середу президент HRC Кодзі Ватанабе.

Honda вважає, що її технологічна перевага в F1 - робота над декарбонізацією - може бути використана в дослідженнях і розробці електрифікованих продуктів і електричних транспортних засобів вертикального зльоту і посадки (EVTOL), які отримали назву "летючі автомобілі".

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