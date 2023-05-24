Honda повернеться на Формулу-1 у 2026 році

ukru
Ексклюзив
05:38 • 4604 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 277266 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 374597 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 307980 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 342659 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 306784 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223000 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 206969 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165551 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 539778 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.1 м/с
90 %
745 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський: жорстокість російських ударів показує, наскільки путіну плювати на дипломатію

Зеленський: жорстокість російських ударів показує, наскільки путіну плювати на дипломатію

30 березня, 20:29 • 13721 перегляди
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 11948 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

01:13 • 23205 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

01:32 • 20628 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 19113 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 397037 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 539775 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 572566 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 569478 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 469178 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 206715 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 374594 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 176488 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 167292 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 138110 перегляди
Актуальне
Honda повернеться на Формулу-1 у 2026 році

Honda повернеться на Формулу-1 у 2026 році

Київ • УНН

 • 1208034 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Компанія з виробництва автомобілів Honda Motor повернеться на Формулу-1 у 2026 році, про це японський автовиробник заявив у середу. Він постачатиме двигуни та інші силові агрегати для команди Формули-1 британського холдингу Aston Martin Lagonda Global Holdings, пише Nikkei Asia, передає УНН.

Деталі

Honda припинила розробку двигунів для Формули-1 у 2021 році та пішла з ринку. Проте наразі F1 впроваджує нові стандарти, такі як використання екологічно чистого палива, яке, на думку Honda, може бути використане для досліджень і розробок у напрямку декарбонізації.

Компанія Honda вперше вийшла на поле Формули-1 у 1964 році за ініціативи засновника Соічіро Хонди. Після виходу у 1968 році, компанія знову повернулася у 1983 році, а згодом двічі виходила і знову поверталася. У 2026 році компанія візьме участь у перегонах вп'яте.

"Технології та досвід, отримані з Формули-1, можуть безпосередньо вплинути на конкурентоспроможність серійних електромобілів у майбутньому", - заявив виконавчий директор компанії Тошіхіро Мібе.

"Це стане платформою для просування нашої технології електрифікації", - додав він.

До цього Honda постачала силові агрегати двом командам Формули-1, в тому числі Oracle Red Bull Racing. Проте у 2020 році заявила, що вийде з Формули-1 після сезону 2021 року. Все через витрати, які оцінюються в десятки мільйонів доларів на рік, вони були тягарем для компанії.

Метою виходу компанії з F1 було також зосередження управлінських ресурсів, на дослідження і розробку транспортних засобів наступного покоління, таких як електромобілі та транспортні засоби на паливних елементах.

Однак компанія заявила, що продовжить надавати технічну підтримку двом командам до сезону 2025 року і продовжить брати участь у Формулі-1.

Наразі Honda зареєструвалася в Міжнародній автомобільній федерації, в листопаді минулого року, як виробник силових агрегатів на сезон 2026 року і далі.

"Оскільки тенденція до електрифікації та інші тенденції декарбонізації розвиваються в Формулі-1, ми хотіли б зробити свій внесок у розвиток технологій декарбонізації та в автоспорті", - заявив у середу президент HRC Кодзі Ватанабе.

Honda вважає, що її технологічна перевага в F1 - робота над декарбонізацією - може бути використана в дослідженнях і розробці електрифікованих продуктів і електричних транспортних засобів вертикального зльоту і посадки (EVTOL), які отримали назву "летючі автомобілі".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Mercedes повертається до чорного кольору для сезону Формули-1 2023 року

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СпортТехнології
Tesla
$263.83
Brent
$72.67
Bitcoin
$82,157.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,148.44
Ethereum
$1,811.64