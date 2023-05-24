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Honda вернется на Формулу-1 в 2026 году

Honda вернется на Формулу-1 в 2026 году

Киев • УНН

 • 1208023 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Компания по производству автомобилей Honda Motor вернется на Формулу-1 в 2026 году, об этом японский автопроизводитель заявил в среду. Он будет поставлять двигатели и другие силовые агрегаты для команды Формулы-1 британского холдинга Aston Martin Lagonda Global Holdings, пишет Nikkei Asia, передает УНН.

Детали

Honda прекратила разработку двигателей для Формулы-1 в 2021 году и ушла с рынка. Однако сейчас F1 внедряет новые стандарты, такие как использование экологически чистого топлива, которое, по мнению Honda, может быть использовано для исследований и разработок в направлении декарбонизации.

Компания Honda впервые вышла на поле Формулы-1 в 1964 году по инициативе основателя Соичиро Хонды. После выхода в 1968 году, компания снова вернулась в 1983 году, а затем дважды выходила и снова возвращалась. В 2026 году компания примет участие в гонке в пятый раз.

"Технологии и опыт, полученные из Формулы-1, могут напрямую повлиять на конкурентоспособность серийных электромобилей в будущем", - заявил исполнительный директор компании Тошихиро Мибе.

"Это станет платформой для продвижения нашей технологии электрификации", - добавил он.

К этому Honda поставляла силовые агрегаты двум командам Формулы-1, в том числе Oracle Red Bull Racing. Однако в 2020 году заявила, что выйдет из Формулы-1 после сезона 2021 года. Все из-за расходов, которые оцениваются в десятки миллионов долларов в год, они были бременем для компании.

Целью выхода компании из F1 было также сосредоточение управленческих ресурсов, на исследования и разработку транспортных средств следующего поколения, таких как электромобили и транспортные средства на топливных элементах.

Однако компания заявила, что продолжит оказывать техническую поддержку двум командам до сезона 2025 года и продолжит участвовать в Формуле-1.

Теперь Honda зарегистрировалась в Международной автомобильной федерации, в ноябре прошлого года, как производитель силовых агрегатов на сезон 2026 года и далее.

"Поскольку тенденция к электрификации и другие тенденции декарбонизации развиваются в Формуле-1, мы хотели бы внести свой вклад в развитие технологий декарбонизации и в автоспорте", - заявил в среду президент HRC Кодзи Ватанабе.

Honda считает, что ее технологическое преимущество в F1 - работа над декарбонизацией - может быть использовано в исследованиях и разработке электрифицированных продуктов и электрических транспортных средств вертикального взлета и посадки (EVTOL), которые получили название "летающие автомобили".

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