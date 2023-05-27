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Гран-прі в Австрії: український дзюдоїст виборов "срібло"

Гран-прі в Австрії: український дзюдоїст виборов "срібло"

Київ • УНН

 • 801473 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Український дзюдоїст Михайло Свідрак здобув "срібло" турніру Grand Prix Upper Austria 2023 у Лінці. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Деталі

Так, у фіналі вагової категорії до 81 кг 22-річний спортсмен з Прикарпаття поступився бронзовому призеру Олімпійських ігор-2020 Шамілю Борчашвілі з Австрії.

Загалом, у збірної України вже чотири медалі Гран-прі в Австрії, а саме: 2 срібні та 2 бронзові.

Зазначається, що змагання в Лінці триватимуть до 27 травня.

Нагадаємо

Українські дзюдоїсти здобули три медалі у перший змагальний день турніру Grand Prix Upper Austria 2023 у Лінці. 

Так, у ваговій категорії до 60 кг на п’єдестал пошани піднялися одразу двоє українських спортсменів: Дільшот Халматов став срібним призером, а Артем Лесюк завоював "бронзу".

Дар’я Білодід здобула "бронзу" у ваговій категорії до 57 кг.

Українські Національні Новини

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