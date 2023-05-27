Гран-прі в Австрії: український дзюдоїст виборов "срібло"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Український дзюдоїст Михайло Свідрак здобув "срібло" турніру Grand Prix Upper Austria 2023 у Лінці. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
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Так, у фіналі вагової категорії до 81 кг 22-річний спортсмен з Прикарпаття поступився бронзовому призеру Олімпійських ігор-2020 Шамілю Борчашвілі з Австрії.
Загалом, у збірної України вже чотири медалі Гран-прі в Австрії, а саме: 2 срібні та 2 бронзові.
Зазначається, що змагання в Лінці триватимуть до 27 травня.
Нагадаємо
Українські дзюдоїсти здобули три медалі у перший змагальний день турніру Grand Prix Upper Austria 2023 у Лінці.
Так, у ваговій категорії до 60 кг на п’єдестал пошани піднялися одразу двоє українських спортсменів: Дільшот Халматов став срібним призером, а Артем Лесюк завоював "бронзу".
Дар’я Білодід здобула "бронзу" у ваговій категорії до 57 кг.