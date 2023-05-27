Гран-при в Австрии: украинский дзюдоист завоевал "серебро"

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Так, в финале весовой категории до 81 кг 22-летний спортсмен из Прикарпатья уступил бронзовому призеру Олимпийских игр-2020 Шамилю Борчашвили из Австрии.

В общем, у сборной Украины уже четыре медали Гран-при в Австрии, а именно: 2 серебряные и 2 бронзовые.

Отмечается, что соревнования в Линце продлятся до 27 мая.

Напомним

Украинские дзюдоисты завоевали три медали в первый соревновательный день турнира Grand Prix Upper Austria 2023 в Линце.

Так, в весовой категории до 60 кг на пьедестал почета поднялись сразу двое украинских спортсменов: Дильшот Халматов стал серебряным призером, а Артем Лесюк завоевал "бронзу".

Дарья Билодид завоевала "бронзу" в весовой категории до 57 кг.