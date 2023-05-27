Гран-при в Австрии: украинский дзюдоист завоевал "серебро"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Украинский дзюдоист Михаил Свидрак получил "серебро" турнира Grand Prix Upper Austria 2023 в Линце. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Детали
Так, в финале весовой категории до 81 кг 22-летний спортсмен из Прикарпатья уступил бронзовому призеру Олимпийских игр-2020 Шамилю Борчашвили из Австрии.
В общем, у сборной Украины уже четыре медали Гран-при в Австрии, а именно: 2 серебряные и 2 бронзовые.
Отмечается, что соревнования в Линце продлятся до 27 мая.
Напомним
Украинские дзюдоисты завоевали три медали в первый соревновательный день турнира Grand Prix Upper Austria 2023 в Линце.
Так, в весовой категории до 60 кг на пьедестал почета поднялись сразу двое украинских спортсменов: Дильшот Халматов стал серебряным призером, а Артем Лесюк завоевал "бронзу".
Дарья Билодид завоевала "бронзу" в весовой категории до 57 кг.