Грабіжника в Австралії підстрелили з лука
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Розлючений власник будинку підстрелив із лука в грабіжника, що вдерся до його будинку в Австралії, передає УНН з посиланням на ВВС.
Інцидент стався в неділю після обіду. З будинку в Сіднеї підозрюваний узяв гроші, ключі від автомобіля та інші речі господаря.
68-річний власник будинку використав блоковий лук, коли крадій намагався забрати авто.
Грабіжник вибіг з автомобіля, перестрибнув через паркан, але стріла влучила йому у сідницю. Після цього він побіг до свого припаркованого авто, сів у нього і поїхав.
З повідомлень не зрозуміло, наскільки серйозні поранення отримав крадій.
Експерти поліції досліджують місце, де стався інцидент. Лук і стрілу вилучили як докази.
Австралійські закони не завжди прихильні до власників, коли грабіжники отримують поранення або гинуть. До уваги береться, чи була це самооборона чи використання "надмірної сили".
Блоковий лук не заборонений у Новому Південному Вельсі Австралії. Для нього не потрібні ліцензії і дозволи.